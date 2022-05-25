Доктор Мясников рассказал, какую опасность кошки и собаки могут нести для человека

Врач-терапевт, телеведущий Александр Мясников рассказал, что кошки и собаки могут передавать человеку опасное заболевание — токсоплазмоз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Токсоплазмоз, по словам доктора, является паразитарным заболеванием. Человек может им заразиться через еду и даже воду, написало utro.ru.

«Ведь на свете миллиарды кошек, испражнения которых впитываются в воду, попадающую в овощи, растения и фрукты. А мы затем их едим», — сказал эксперт.

Мясников отметил, что в 90% случаев заражение токсоплазмозом проявляется лишь при сильном снижении иммунитета. Он посоветовал тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а также кипятить воду и хорошо прожаривать мясо.