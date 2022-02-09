Доктор Мясников рассказал, как «проснуться» после зимы

Ближе к концу зимы многие ощущают усталость, желание отдохнуть и восстановить силы. Принято считать, что это следствие дефицита витаминов, однако с этим не согласился врач и телеведущий Александр Мясников, передала «Вечерняя Москва».

Мнение о том, что зимой не хватает витаминов, пошло из СССР, когда овощи и фрукты были сезонными. Сейчас такой проблемы нет — все фрукты есть на прилавках магазинов круглый год. По мнению врача, зимняя усталость связана с депрессией, которую вызывает холод и нехватка света.

«Думать, что ты попьешь витаминчики и проснешься, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность. Но, допустим, они безопасны. Верите в это? Ради бога, обогащайте аптеки», — сказал врач.

Для того, чтобы нормально себя чувствовать даже зимой, нужно вставать в одно и то же время (желательно пораньше), больше заниматься физическими нагрузками и стараться избегать стрессов и тяжелых мыслей.

«Если в течение дня вы умеренно питаетесь и избегаете вредных привычек, то будете радоваться любому времени года», — считает Мясников.