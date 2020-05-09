Доктор Мясников рассказал, чем опасно нарушение режима дня на самоизоляции

Из-за постоянного пребывания в четырех стенах россияне забыли о режиме сна и распорядке дня. Это может стать предвестником опасных заболеваний. В этом уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

«Нас ждет волна и ожирения, и диабета, и гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем», — заявил доктор во время эфира на телеканале «Россия 1». Он дал рекомендации, как этого не допустить.

Во-первых, нужно просыпаться не рано или поздно, а в одно и то же время — каждый день, включая выходные дни. Также Мясников напомнил и о важности занятий спорта — пусть и в квартире. Зарядка и комплекс упражнений позволят держать организм в тонусе.

Обязательно нужно стараться не переедать и ограничить потребление сахара.

Ранее врач-иммунолог Анатолий Устющев заявил, что нужно пять раз в неделю в прямом смысле потеть от любой физической нагрузки. В помощь — любые упражнения, будь то приседания, отжимания или бег на месте.

Накануне стало известно, что россияне стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции.