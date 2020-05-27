Доктор Мясников признался, что готов убить за оскорбление

Собеседник Собчак рассказал, что его друга, хакаса по национальности, оскорбили во время перебранки три человека. Он убил одного из них, а двоих не смог догнать. На суде он не раскаялся и заявил, что за сказанные в его адрес слова убил бы еще раз. За решеткой произошла ситуация, во время которой он снова убил человека.

Собчак спросила Мясникова, считает ли он, что людей за оскорбления можно убивать. Врач признался, что сам готов лишить жизни, если его кто-либо заденет. Он предложил всем, кто пишет гадости в его адрес в интернете, приехать на личную встречу и повторить эти слова. Мясников заявил, что никакое наказание его не остановит.

Доктор Александр Мясников известен своими резкими, порой скандальными высказываниями. Недавно в эфире программы Владимира Соловьева, во время разговора о коронавирусе. он заявил на всю страну, что «кому положено умереть — помрут».

Он отрицал бесполезность перчаток для защиты от инфекции и посоветовал «удавиться» всем, кто не принимает «святые для любого государства вещи» — флаг и статус президента.