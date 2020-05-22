Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» при коронавирусе

Фразе доктора Мясникова о «русском чуде» при коронавирусе нашлось объяснение. Сам врач не смог назвать точную причину низкой смертности от COVID-19, но сделал несколько предположений.

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью журналисту Владимиру Соловьеву пояснил, что его высказывание подразумевало не только Россию, но и страны бывшего СССР. Беседа со специалистом опубликована на YouTube.

В своих рассуждениях о «русском чуде» Мясников заметил, что понимание этого феномена могло бы изменить положение дел.

«Тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю, что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — предположил врач.

По его словам, со статистикой в РФ «не играют», а отчетность строгая. При этом в нашей стране есть то, чего нет на Западе.

«Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе», — сказал телеведущий.

Именно поэтому есть возможность размещать инфицированных отдельно, избегая случаев внутрибольничного заражения.

Среди вероятных причин низкой смертности от COVID-19 в РФ Мясников назвал и меньшее число домов престарелых. Но и этот факт, подчеркнул он, не объясняет смертность, которая ниже показателей в других странах «в десять раз».

В России, по последним данным, выявили 317 554 больных с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране умерли 3099, поправился 92 681 пациент.