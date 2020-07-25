Доктор Мясников предложил лишать прав за разговоры по телефону в машине

Штраф за пользование телефоном за рулем сейчас в России ничтожно маленький. Врач и телеведущий Александр Мясников предложил брать с любителей управлять машиной с гаджетом в руках 10 тысяч, а при повторном нарушении лишать прав.

«У нас везде камеры. Зафиксировала телефон в руках водителя — штраф в 10 тысяч [рублей], совпали фото с твоим изображением повторно — лишение прав на год. Увидели человека за рулем с мобильником — отложили свой и осуждающе погудели!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что водителя, который пялится в телефон, можно определить сразу. Машина его едет косо, медленно и виляет. Мясников заявил, что создание ситуации, когда «полторы тонны неуправляемого металла на скорости несутся на другие машины, людей и препятствия» — это угроза потенциального убийства.

В январе 2020 года заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил запретить любые гаджеты за рулем. По мнению парламентария, ограничение должно коснуться не только телефонов, но и планшетов, умных часов и других электронных устройств, на которые водитель может отвлечься.