Доктор Мясников посоветовал ограничить просмотр новостей о COVID-19

Мясников напомнил, что есть люди, которые привыкли верить СМИ. По его мнению, средства массовой информации по какой-то причине нагнетают проблему с распространением коронавируса. Исходя из этого, он согласился с рекомендацией Роспотребнадзора ограничить просмотр новостей о COVID-19.

«Я советую то же самое: не смотрите телевизор — это самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации», — подытожил собеседник информагентства.