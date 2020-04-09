Доктор Мясников посоветовал ограничить просмотр новостей о COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не смотреть телевизор и не слушать радио в ближайшие несколько месяцев, чтобы ограничить поток негативных новостей о коронавирусе. Специалиста процитировало РИА ФАН.
Мясников напомнил, что есть люди, которые привыкли верить СМИ. По его мнению, средства массовой информации по какой-то причине нагнетают проблему с распространением коронавируса. Исходя из этого, он согласился с рекомендацией Роспотребнадзора ограничить просмотр новостей о COVID-19.
«Я советую то же самое: не смотрите телевизор — это самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации», — подытожил собеседник информагентства.