Доктор Мясников озвучил самую эффективную альтернативу локдауна

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, что в крупных городах в борьбе с коронавирусом может помочь только вакцинация. Медик считает, что вместо введения жесткого локдауна, как это было сделано в европейских странах, российским гражданам проще поставить прививку и вернуться к нормальной жизни, написал Ura.ru.

«Традиционно считается, что локдаун является одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для больших городов. Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект. Это можно видеть на примере самой Москвы в периоды первой и второй волны заболеваемости. Как минимум, такая мера позволяла после выхода из локдауна снизить темп прироста заболевших, как максимум — снизить заболеваемость и сбить волну. Однако, как показывает опыт длительных локдаунов зарубежных стран — это очень суровая мера. Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию и не доводить до подобного впредь», — пояснил Мясников.

Он добавил, что рост больных увеличивает нагрузку на всю систему здравоохранения и особенно на врачей. С такой тенденцией, которая отмечается в России сейчас, не один город не может справиться. Частичный локдаун является кратковременной мерой. В перспективе может спасти страну от пандемии только вакцинация, заключил Мясников.