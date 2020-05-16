Доктор Мясников опроверг слухи о занижении смертности от коронавируса

Зарубежные СМИ сообщили, что в России уровень смертности от коронавируса на самом деле выше на 70%. Врач и телеведущий Александр Мясников заверил, что число летальных исходов в стране минимальное.

Мясников пояснил, что журналисты берут показатели по Москве только за апрель. В итоге цифры получились больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Врач добавил, что прирост случаев смертности в столице составил 1800, из которых только 600 — от коронавируса. По словам Мясникова, в других странах также смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев.

Кроме того, в России проводится вскрытие всех умерших с подозрением на коронавирус. В США и Великобритании эта процедура необязательна, поэтому возникают вопросы с точностью диагноза смерти. Ведущий подытожил, что ростом смертности сопровождаются все сезонные скачки заболеваемости ОРВИ.

По данным на 15 мая, в России после заражения коронавирусом скончались 2418 человек. Вылечить удалось 58 226 пациентов. Всего насчитывается 262 843 выявленных случая заболевания COVID-19.