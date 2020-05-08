Доктор Мясников опроверг слухи о платных интервью. О них заговорила Ирина Шихман

Врач и телеведущий, глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что никогда не требовал деньги с журналистов за интервью, и его помощник такими вопросами не занимается.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в ответ на появившиеся в СМИ слухи о том, что он потребовал у журналистки и блогера Ирины Шихман деньги на получасовое интервью.

«Я принципиально считаю, что за интервью деньги брать нельзя. Это не лекция или семинар. Тебя спрашивают твое мнение, ты либо соглашаешься, либо нет», — подчеркнул врач.

Мясников уточнил, что у него есть помощник, который занимается вопросами организации его семинаров и выступлений, и публикует на личном сайте доктора его ответы на вопросы пациентов. Врач уточнил, что помощник действительно получал звонок с просьбой об интервью.

«Как оказалось он, и правда получил подобный звонок, но все подробности и мотивации я оставляю на его совести и ответственности. Меня ни он, никто другой в известность не поставил. Как я понял, там вообще звонок всерьез принят и не был», — объяснил Мясников.

Телеведущий пообещал согласиться на интервью с Ириной Шихман, если она публично признается, что разговора о платном интервью у них не было. Кроме того, беседа должна состояться на территории больницы, в которой Мясников работает. Времени на лишние поездки у него нет.

Журналистка сообщила СМИ, что помощник доктора потребовал у нее 88 тысяч рублей на получасовое интервью в онлайн-формате. Шихман утверждает, что у нее есть запись разговора.

Ранее Александр Мясников предупреждал, что мир ожидает гораздо более серьезная эпидемия со смертностью 30-35%. По его словам, вспышка COVID-19 является возможностью к ней подготовиться.