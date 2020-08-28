Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус не так опасен

В реальности за время пандемии коронавирусом заразились 20 миллионов россиян. Такой вывод врач сделал из слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что иммунитет к инфекции обнаружили у 20-25% обследованных россиян.

Соответственно, инфекция не так опасна.

«Эта цифра меняет всю статистику. Оказывается, коронавирус — это не смертельная болезнь. Она по определению почти бессимптомна. Также меняется количество тяжелых больных, а смертность вообще уходит в ноль», — сказал Мясников.

По его словам, коронавирус пройдет по планете и остановится, когда у населения выработается коллективный иммунитет.