Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус не так опасен
Переболевших COVID-19 россиян в несколько раз больше, чем говорится в официальной статистике. Поэтому показатель смертности от новой инфекции слишком мал. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщило агентство Ura.ru.
В реальности за время пандемии коронавирусом заразились 20 миллионов россиян. Такой вывод врач сделал из слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что иммунитет к инфекции обнаружили у 20-25% обследованных россиян.
Соответственно, инфекция не так опасна.
«Эта цифра меняет всю статистику. Оказывается, коронавирус — это не смертельная болезнь. Она по определению почти бессимптомна. Также меняется количество тяжелых больных, а смертность вообще уходит в ноль», — сказал Мясников.
По его словам, коронавирус пройдет по планете и остановится, когда у населения выработается коллективный иммунитет.