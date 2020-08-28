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    28 августа 2020, 17:40

    Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус не так опасен

    Алена Макаренко

    Переболевших COVID-19 россиян в несколько раз больше, чем говорится в официальной статистике. Поэтому показатель смертности от новой инфекции слишком мал. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщило агентство Ura.ru.
    Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус не так опасен

    В реальности за время пандемии коронавирусом заразились 20 миллионов россиян. Такой вывод врач сделал из слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что иммунитет к инфекции обнаружили у 20-25% обследованных россиян.

    Соответственно, инфекция не так опасна.

    «Эта цифра меняет всю статистику. Оказывается, коронавирус — это не смертельная болезнь. Она по определению почти бессимптомна. Также меняется количество тяжелых больных, а смертность вообще уходит в ноль», — сказал Мясников.

    По его словам, коронавирус пройдет по планете и остановится, когда у населения выработается коллективный иммунитет.

    Новости SMI.FM