Доктор Мясников объяснил, как лечить головную боль напряжения

Одной из самых распространенных видов головных болей считается головная боль напряжения. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, как человек может справиться с этим недугом.

«Головная боль напряжения — название несколько непривычное для нашего слуха, но это официальный диагноз, внесенный в Международную номенклатуру болезней. Пациенты описывают боль в виде обруча, который сжимает голову. Болевой максимум может концентрироваться в области затылка, темени», — сказал врач.

По его словам, такая боль может длиться на протяжении нескольких дней. Самым эффективным средством для избавления от нее считается препарат амитриптилин. Он обладает выраженным анальгетическим эффектом при минимальных побочных явлениях.

Мельников подчеркнул, что о профилактическом лечении головной боли с регулярным и продолжительным приемом препаратов можно говорить только в том случае, если человеку приходится использовать обезболивающие более 15 раз в месяц.