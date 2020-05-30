    30 мая 2020, 05:46

    Доктор Мясников назвал способ избежать новой волны коронавируса в России

    Валерия Шафирко

    Предотвратить новую вспышку коронавирусной инфекции в России можно, если сохранить некоторые ограничительные меры. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

    Мясников написал в своем Telegram-канале, что эпидемия в России «выдыхается», однако могут быть и осложнения.

    Именно поэтому важно соблюдать социальную дистанцию, считает врач. По его мнению, введенный в столице график прогулок также поможет избежать новых волн заражения.

    «Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — написал врач.

    Он также призвал граждан научиться сосуществовать с коронавирусом, повторные волны которого «весьма вероятны».

    Мясников считает, что коронавирус ослабевает с ростом числа зараженных. По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать.