Доктор Мясников назвал способ избежать новой волны коронавируса в России

Предотвратить новую вспышку коронавирусной инфекции в России можно, если сохранить некоторые ограничительные меры. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников написал в своем Telegram-канале, что эпидемия в России «выдыхается», однако могут быть и осложнения.

Именно поэтому важно соблюдать социальную дистанцию, считает врач. По его мнению, введенный в столице график прогулок также поможет избежать новых волн заражения.

«Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — написал врач.

Он также призвал граждан научиться сосуществовать с коронавирусом, повторные волны которого «весьма вероятны».

Мясников считает, что коронавирус ослабевает с ростом числа зараженных. По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать.