Общество 25 марта 2024, 19:43 Доктор Мясников назвал отсутствие любви на протяжении жизни симптомом депрессии

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Любовь — одно из самых сложных чувств, однако при его отсутствии на протяжении всей жизни можно заподозрить наличие заболеваний. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, если человек в течении всего времени ни разу не был влюблен, это может быть симптомом депрессии. Кроме того, такая холодность бывает следствием и других хронических заболеваний, например, печени.

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«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни — симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал „по образу и подобию“ и вообще Мир без любви невозможен», — сказал врач.

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