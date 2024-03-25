25 марта 2024, 19:43
Доктор Мясников назвал отсутствие любви на протяжении жизни симптомом депрессии
Любовь — одно из самых сложных чувств, однако при его отсутствии на протяжении всей жизни можно заподозрить наличие заболеваний. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, если человек в течении всего времени ни разу не был влюблен, это может быть симптомом депрессии. Кроме того, такая холодность бывает следствием и других хронических заболеваний, например, печени.
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«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни — симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал „по образу и подобию“ и вообще Мир без любви невозможен», — сказал врач.
Врачи
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