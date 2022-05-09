Доктор Мясников назвал блюда из насекомых заменой мясной пище

Мясные блюда будут постепенно покидать рацион людей, а на замену им придут насекомые, в частности, мясо кузнечиков. Об этом в Telegram-канале сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

«Самое время есть пельмени, потом они будут из кузнечиков. Набирает обороты производство муки из насекомых, печений, хлопьев», — рассказал доктор.

Он напомнил, что к 2050 году население планеты составит около 9,1 миллиарда человек, а их потребности в мясе возрастет до 500 миллиардов тонн в год.

«Уже понятно, что воды и пастбищ для удовлетворения этой потребности не хватит», — заключил он.

В продаже уже можно найти печенья и хлопья, которые приготовлены из перемолотых кузнечиков и другой живности. На планете обитает около восьми миллиардов этих созданий, которые способны прокормить население.