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    09 мая 2022, 10:28

    Доктор Мясников назвал блюда из насекомых заменой мясной пище

    Доктор Мясников сообщил о скорой замене мяса блюдами из насекомых

    Максим Зинкин

    Мясные блюда будут постепенно покидать рацион людей, а на замену им придут насекомые, в частности, мясо кузнечиков. Об этом в Telegram-канале сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

    «Самое время есть пельмени, потом они будут из кузнечиков. Набирает обороты производство муки из насекомых, печений, хлопьев», — рассказал доктор.

    Он напомнил, что к 2050 году население планеты составит около 9,1 миллиарда человек, а их потребности в мясе возрастет до 500 миллиардов тонн в год.

    «Уже понятно, что воды и пастбищ для удовлетворения этой потребности не хватит», — заключил он.

    В продаже уже можно найти печенья и хлопья, которые приготовлены из перемолотых кузнечиков и другой живности. На планете обитает около восьми миллиардов этих созданий, которые способны прокормить население.