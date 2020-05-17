Доктор Мясников напомнил о главных мерах индивидуальной защиты

«Повторю, потому что важно для всех. Сейчас ограничения снимаются постепенно и вопросы личной безопасности выходят на первое место», — написал Мясников.

Он отметил, что социальная дистанция — это самая главная и эффективная мера защиты. Маски и перчатки могут создать иллюзию безопасности и никого не защитят, если люди не будут сейчас держаться подальше друг от друга.

Мясников подчеркнул, что маски не защищают того, кто их носит. Они нужны, чтобы не заразить других. А перчатки — это вообще защита кожи рук от частого применения антисептиков. Вирус передается с перчаток на слизистые, если трогать лицо руками. Их нужно постоянно менять.

По последним данным, в России выявили 272 043 случая COVID-19. С начала пандемии умерли 2537 человек.