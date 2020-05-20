Доктор Мясников: COVID-19 переболеют все

Доктор Александр Мясников считает, что все люди в России переболеют коронавирусной инфекции. Он призвал не бояться инфекции и относиться к происходящему философски.

Врач и глава инфоцентра по борьбе с коронавирусом призвал россиян не искать в каждом симптоме коронавирусную инфекцию. По его словам, если подозрения есть, то надо сдать анализ. Однако и он, по сути, ничем не поможет.

«Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — заявил он в эфире программы «Спасибо, доктор!», которая вышла на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Врач напомнил, что при заражении антитела можно увидеть только через 10–12 дней после инфицирования. Если их нет, то это не значит, что человек здоров.

Также он развеял слухи о том, что раньше смертей от внебольничной пневмонии было меньше, чем сейчас. Теледоктор рассказал, что каждый третий человек старше 65 лет с этим диагнозом умирает.

Ранее Мясников напомнил о мерах, которые нужно соблюдать для профилактики коронавируса. В первую очередь, необходимо носить маски. Ведь бессимптомный носитель зачастую может передавать вирус здоровому.