Доктор Мясников дал совет тем, кто жалуется на метеозависимость

«То, что мы хандрим на погоду, — это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, возьмите упражнение какое-нибудь сделайте. <…> Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени», — посоветовал врач.

Мясников добавил, что склонным к метеозависимости людям надо научиться игнорировать плохую погоду, перестать себя жалеть и найти занятия, которые помогут отвлечься от плохого самочувствия и подавленного состояния.

Ранее терапевт Татьяна Романенко объяснила, что у здоровых людей реакция даже на резкие перепады температур должна быть минимальной. У тех, кто страдает хроническими заболеваниями, может повыситься давление и появиться дискомфорт. По ее словам, избежать этого помогут соблюдение режима сна и отдыха, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.