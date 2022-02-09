Доктор медицинских наук Благонравов рассказал о вреде смены часовых поясов

Частая смена часовых поясов может навредить здоровью, поэтому отказ от сезонного перевода часов был верным решением. Об этом Ura.ru рассказал заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени Фролова Михаил Благонравов.

Перевод часов на летнее или зимнее время, даже если речь идет об одном часе, равноценен переезду человека в другой часовой пояс. Для организма это большой стресс.

«Для людей старшего поколения, с хроническими заболеваниями, это бесследно не проходит. А если смена времени происходит два раза в год, то это повышает вероятность обострения или ухудшения хронических заболеваний, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях», — рассказал Благонравов.