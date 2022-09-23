Доктор Майкл Мосли объяснил, как спорт способствует профилактике рака | 360°

Общество 23 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Доктор Майкл Мосли объяснил, как спорт способствует профилактике рака

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Спорт и физические нагрузки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал доктор Майкл Мосли для Express, написал LIVE24.

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Исследования показывают, что привычка поддерживать регулярную физическую активность может снизить риск развития рака на 38%, написал «ПолитЭксперт». Такой эффект достигается за счет того, что спорт помогает регулировать в организме гормоны, которые способствуют развитию рака, а также поддерживает здоровье иммунной системы.

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