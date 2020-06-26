Доктор Курпатов перечислил признаки «токсичного» человека

Такие люди достаточно эгоцентричны. Им совершенно безразличны чувства других. Для подобных личностей главное — свои интересы, мысли и чувства.

Прежде всего врач советует обратить внимание на ощущения от беседы с человеком. Уже через пять минут разговора почувствуется усталость. Также токсичные личности крайне раздражительны, видят все и всех в плохом свете, кроме себя.

Беседа с таким человеком может быть о чем угодно, но эмоции от нее все равно останутся негативными. А еще во время диалога часто будет казаться, что собеседник вторгается в ваше личное пространство.

Доктор Курпатов порекомендовал избавиться от «токсичного» партнера, друга или собеседника как можно скорее. Таких людей всегда интересует только собственная жизнь, они постоянно «грузят» окружающих своими проблемами. При этом чужие мысли и эмоции их не интересуют.