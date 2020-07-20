Доктор Комаровский рассказал о положительном эффекте от пандемии COVID-19

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем ощутимо изменится отношение к медицинским работникам, которые героически противостоят распространению коронавируса.

«Люди во всем мире, у кого хватит здравого смысла, пересмотрят свое отношение к медицинским работникам. Поймут, что если в стране, которая находится в центре Европы, врач получает 150–200 долларов, — это издевательство», — процитировало Комаровского РИА ФАН.

Помимо прочего, он отметил, что пандемия установила новые правила, согласно которым, будет оказываться хорошая поддержка эпидемиологам. Еще, по прогнозу врача, увеличится объем финансирования инфекционных больниц. Он уточнил, что это необходимо для возможности оперативно обеспечить нужное количество коек в случае эпидемии.