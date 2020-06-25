    25 июня 2020, 11:12

    Доктор Комаровский предложил необычное решение для спасения от жары

    Наза Салех Захи

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал необычный совет по спасению от летнего зноя. Он предложил носить шарфы.
    Доктор Комаровский предложил необычное решение для спасения от жары

    По его словам, этот аксессуар надо сначала намочить, а потом повязать на шею. Доктор уверен, что так удастся избежать солнечных ожогов и теплового удара. Об этом Комаровский заявил на своей странице в Instagram. В соцсети он объяснил важность такой процедуры.

    «Ну, во-первых, это (шея — прим. ред.) реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение», — подчеркнул медик.

    Специалист отметил, что на шарфы можно наносить средства от насекомых. Так удастся избежать укусов комаров или других вредителей.

    Ранее Роспотребнадзор рассказал, что делать, чтобы не отравиться в жаркую погоду. Так, обязательно нужно смотреть срок годности продуктов. Пить воду специалисты рекомендовали только из бутылок, а овощи и фрукты надо хорошо мыть.

    Кроме того, в жару необходимо как следует обрабатывать мясо, морепродукты, птицу. В ведомстве напомнили также и о важности мытья рук перед едой.