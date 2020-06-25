Доктор Комаровский предложил необычное решение для спасения от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал необычный совет по спасению от летнего зноя. Он предложил носить шарфы.

По его словам, этот аксессуар надо сначала намочить, а потом повязать на шею. Доктор уверен, что так удастся избежать солнечных ожогов и теплового удара. Об этом Комаровский заявил на своей странице в Instagram. В соцсети он объяснил важность такой процедуры.

«Ну, во-первых, это (шея — прим. ред.) реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение», — подчеркнул медик.

Специалист отметил, что на шарфы можно наносить средства от насекомых. Так удастся избежать укусов комаров или других вредителей.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что делать, чтобы не отравиться в жаркую погоду. Так, обязательно нужно смотреть срок годности продуктов. Пить воду специалисты рекомендовали только из бутылок, а овощи и фрукты надо хорошо мыть.

Кроме того, в жару необходимо как следует обрабатывать мясо, морепродукты, птицу. В ведомстве напомнили также и о важности мытья рук перед едой.