Доктор Комаровский перечислил правила безопасного похода в магазин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский составил правила посещения магазина в условиях пандемии. Он советует дезинфицировать не только себя, но и продуктовые корзины.

Комаровский записал на YouTube советы по походу в магазин. Начать нужно с составления списка покупок. Кроме того, он советует выбрать знакомый супермаркет, чтобы заранее знать, где что лежит.

Ходить в магазин нужно, по возможности, не в час пик и держать дистанцию как минимум в метр от всех посторонних людей. С собой следует взять санитайзер.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — сказал доктор, его цитирует Газета.ru.

Евгений Комаровский также призвал в магазинах, где несколько этажей, наверх подниматься на эскалаторе, а вниз спускаться по лестнице. Это позволит не пересекаться с посетителями в ограниченном пространстве и избегать столпотворения.

В России, по информации на 23 апреля, зафиксировали больше 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 555 человек.