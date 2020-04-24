Доктор Комаровский перечислил правила безопасного похода в магазин
Комаровский записал на YouTube советы по походу в магазин. Начать нужно с составления списка покупок. Кроме того, он советует выбрать знакомый супермаркет, чтобы заранее знать, где что лежит.
Ходить в магазин нужно, по возможности, не в час пик и держать дистанцию как минимум в метр от всех посторонних людей. С собой следует взять санитайзер.
«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — сказал доктор, его цитирует Газета.ru.
Евгений Комаровский также призвал в магазинах, где несколько этажей, наверх подниматься на эскалаторе, а вниз спускаться по лестнице. Это позволит не пересекаться с посетителями в ограниченном пространстве и избегать столпотворения.
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