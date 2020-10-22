Доктор Кабанов поблагодарил за поддержку жителей Петербурга

«Хочется выразить благодарность тем, кто в это сложное время продолжает борьбу за человеческие жизни и здоровье, а также тем, кто находит в себе силы поддерживать людей, на себе переживающих болезнь», — написал профессор.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса является серьезной, но контролируемой. Кабанов поблагодарил всех тех, кто соблюдает меры профилактики и с пониманием относится к сложившейся ситуации.