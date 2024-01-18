Эксклюзив 18 января 2024, 15:46 Доктор Дзидзария раскритиковал блогеров за ложь перед подписчиками Уролог Дзидзария подверг критике блогеров за ложь подписчикам о похудении

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Многие блогеры вводят своих подписчиков в социальных сетях в заблуждение, продавая им неэффективные курсы похудения и массажа без пластических операций. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил известный врач-уролог Александр Дзидзария.

«Есть блогерша, армянка, которая много лет страдала от расстройства пищевого поведения. Сделала множество пластических операций, а теперь учит людей, как похудеть», — сказал он.

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Также специалист напомнил о другой блогерше, которая активно рекламировала курсы массажа для сохранения красоты.

«Рассказывает о своих курсах массажей, а потом показывают: у нее импланты стоят, огромное количество операций выполнили. При этом людям рассказывают, что все это вопрос массажа», — добавил Дзидзария.

Ранее в США в больницу попала популярная блогерша Стефании Матто, которая разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.