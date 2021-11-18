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    18 ноября 2021, 15:17

    «Дойдет до идиотизма». Добровинского возмутили новые санкции Зеленского против россиян

    Адвоката Добровинского возмутили новые санкции президента Украины Зеленского против россиян

    Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Адвокат Александр Добровинский поразился новый санкциям Украины в адрес российских граждан. В разговоре с «360» он выразил опасение, что дело дойдет и до умерших предков россиян.

    «Дойдет до идиотизма». Добровинского возмутили новые санкции Зеленского против россиян

    «Я, конечно, поражен невежеству в культуре, которое проявляют украинские власти. Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы», — сказал Добровинский.

    Он добавил, что у него много предков похоронены в Одессе, поэтому он боится, что «может дойти и до такого идиотизма».

    Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 28 граждан, которые, по мнению властей Украины, причастны к преследованию граждан этой страны в Крыму. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. В черном списке оказались 23 россиянина, украинцы, а также лица без указания гражданства.