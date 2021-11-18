«Дойдет до идиотизма». Добровинского возмутили новые санкции Зеленского против россиян

Адвокат Александр Добровинский поразился новый санкциям Украины в адрес российских граждан. В разговоре с «360» он выразил опасение, что дело дойдет и до умерших предков россиян.

«Я, конечно, поражен невежеству в культуре, которое проявляют украинские власти. Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы», — сказал Добровинский.

Он добавил, что у него много предков похоронены в Одессе, поэтому он боится, что «может дойти и до такого идиотизма».

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 28 граждан, которые, по мнению властей Украины, причастны к преследованию граждан этой страны в Крыму. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. В черном списке оказались 23 россиянина, украинцы, а также лица без указания гражданства.