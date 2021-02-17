Доходы салонов красоты в России упали на треть

Спрос на услуги маникюра в салонах красоты Москвы и Санкт-Петербурга в прошлом году снизился на 19 и 28% соответственно. Падение спроса стало результатом пандемии коронавируса.

Люди стали реже делать маникюр в салонах красоты из-за снижения доходов и перевода на удаленку. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора онлайн-касс «Эвотор».

«Любые моностудии в индустрии красоты, особенно в маникюре, где обслуживание одного клиента не должно превышать 30–40 минут, не выдерживают ни пандемии, ни экономического спада. Требования Роспотребнадзора по сокращению дистанции между рабочими местами и дополнительной трате времени на санитарную обработку привели к падению доходов салонов как минимум на 40%», — рассказал владелец сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Он отметил, что многие работники оформили самозанятость и начали оказывать услуги маникюра на дому.

Аналитики «Эвотора» отметили, что некоторые потребители начали делать маникюр самостоятельно. Это также сказалось на падении доходов салонов красоты. В Ozon подтвердили, что в прошлом году увеличились продажи средств для маникюра.

Стоянов считает, что на восстановление рынка может уйти более трех лет.

Участники рынка считают, что возврат бьюти-индустрии к докризисным показателям произойдет только после отмены всех ограничений, когда в жизнь россиян вернутся театры, банкеты, корпоративные праздники.