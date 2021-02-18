Доходы российских кафе и ресторанов замедлили падение

Российский бизнес восстанавливается после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Диапазон цифр пока отрицательный, но он сокращается. Об этом говорится в ежемесячном отчете «Картина деловой активности» от министерства экономического развития.

В январе улучшилась динамика по оказанию платных услуг населения. Пока этот показатель на уровне -9,4% по сравнению с началом 2020 года, но он выше, чем был в декабре, когда этот показатель был -11,1%.

Оборот общественного питания в январе замедлил падение до -11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но за последний месяц он вырос почти в два раза. В декабре этот показатель был на уровне -20,9%. В министерстве связывают это с ослаблением карантинных ограничений в ряде регионов.

Оборот общественного питания начал снижаться в 2020 году после закрытия кафе и ресторанов в рамках ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Рекорд по падению пришелся на май и составил -52,9%.

Снижение оборота розничной торговли в январе замедлилось до -0,1% по сравнению с январем 2020 года. В декабре был показатель -3,6%.

Впервые с апреля 2020 года спрос на непродовольственные товары вырос — на 0,9% (-2,6% месяцем ранее). В продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение в течение 10 последних месяцев (-1% после -4,5% в декабре 2020 года).