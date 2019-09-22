Доходы россиян предложили оценивать «индексом самогона»

Индекс самогона предложили ввести в России специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета. Эксперты считают, что с его помощью можно будет определить уровень благосостояния жителей регионов.

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Как пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования, количество производимого самогона указывает на экономическое состояние страны.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на „черном“ рынке», — пояснил директор института Алексей Зубец.

Таким образом, если у человека снижается уровень дохода, то он начинает заниматься производством самодельного спиртного. Когда благосостояние растет, то качественный алкоголь становится доступнее.

Экспертам удалось выяснить, что чаще всего спиртные напитки делают дома жители Саранска, Астрахани, Ульяновска и Липецка.

При этом проведенный опрос показал, что сейчас потребление и производство самогона сокращается. Кроме того, в крупных городах с население более 250 тысяч человек знают о самогоноварении только 4,5% граждан. По словам Зубца, такие данные могут говорить о том, что в ближайшее время реальные доходы россиян вырастут.