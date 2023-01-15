Общество 15 января 2023, 23:53 Доходы России от экспорта удобрений вопреки санкциям выросли на 70% FAO ООН: доходы России от экспорта удобрений в 2022 году выросли на 70% freepik

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что доходы России от экспорта удобрений за 10 месяцев 2022 года выросли на 70%. РФ заработала 16,7 миллиарда долларов, несмотря на западные санкции, сообщила британская газета Financial Times.

Потери от снижения объемов на 10% компенсировались высокими ценами, указала газета. В FAO отметили, что основными импортерами российских удобрений стали Индия, Турция и Вьетнам.

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Рост цен на удобрения на мировом рынке начался до спецоперации, после введения санкций против Белоруссии. Издание предположило, что в 2023 году Россия вряд ли получит столь же высокую прибыль, так как снижение цен на газ в Европе привело к падению стоимость удобрений.

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ООН продолжает работу над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Трехсторонняя зерновая сделка, заключенная при посредничестве ООН между Россией, Украиной и Турцией, подразумевала снятие ограничений для российского экспорта удобрений, однако это условие так и не было выполнено.