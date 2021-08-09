Доходы Новосибирской области выросли в первом полугодии

В первом полугодии 2021 года доходы Новосибирской области выросли почти на 30%. Об этом сообщил портал Infox.

По данным издания, общий объем доходов составил порядка ста двух миллиардов рублей. Отмечается, что положительную динамику обеспечил рост налоговой базы в финансовой деятельности, в сферах обрабатывающих производств, розничной и оптовой торговли. Росту доходной части также поспособствовала отсрочка и отмена авансовых платежей в прошлом году для отраслей, пострадавших от коронавируса.