Доходы наркоторговцев в России предложили забирать в пользу государства

МВД подготавливает новую Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В рамках документа предлагается обращать в пользу страны доходы торговцев наркотиками. Об этом сообщил глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, среди прочих мер борьбы с наркобизнесом есть предложение по обращению доходов торговцев запрещенными веществами в пользу государства. Глава Комитета пояснил, что такой бизнес приносит его владельцам миллионную прибыль. Во многих странах уже существует практика обращения средств в пользу государств. Например, во Франции каждый год в бюджет поступает порядка 70 миллионов евро наркоторговцев.

«Не секрет, что часть этих денег идет на финансирование терроризма и экстремизма. Не дать преступникам воспользоваться этими богатствами, перекрыть каналы поступления наркотиков в страну и сделать занятие подобным бизнесом экономически невыгодным и предельно опасным для самих наркоторговцев — важнейшая стратегическая задача», — цитирует Пискарева «Парламентская газета».

Он также добавил, что последние три года ситуация с наркотиками в России оценивается как тяжелая. Депутат отметил, что только на 2018-й жертвами употребления запрещенных веществ стали 4,5 тысячи россиян. Сейчас на официальном учете в медучреждениях стоят 1,5 миллиона человек. При этом большинство из них составляет молодежь.