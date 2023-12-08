Общество 08 декабря 2023, 15:48 Доходный дом Парамоновых второй раз загорелся в Ростове-на-Дону

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Второй раз за месяц пожарным пришлось тушить старинный доходный дом Парамоновых в центре Ростова-на-Дону. В МЧС сообщили, что в доме загорелся мусор на площади 20 квадратных метров, написала rostovgazeta.ru.

Пожар, возникший днем 7 декабря, удалось локализовать в течение 20 минут. В тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники.

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Ранее пожар в доме был зафиксирован 9 ноября. Тогда огонь охватил 600 квадратных метров здания.