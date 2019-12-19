Дети легко переживают стрессы, отметил специалист. По этой причине в случае потери популярности девочка не расстроится, предположил психолог. Профессионалы не переживают за психику российской девочки-блогера Насти, семья которой благодаря видео с ней заработала 18 миллионов долларов за год.

«На самом деле так как слава на YouTube обычно не очень долго длится, то, возможно, когда этот ажиотаж вокруг нее пройдет, ей не будет так обидно, потому что она еще маленькая», — отметил Прохоров.

Дети до шести лет намного проще переживают сильные стрессы, рассказал психолог. Если бы девочка была старше, потеря высокого дохода и популярности могла бы сильнее ударить по ее психике.

Ребенок может вообще не знать о своей популярности, допустил детский психолог Нина Хомерики. За несовершеннолетнюю все делают родители. Соответственно, по сути взрослые зарабатывают большие гонорары, а не их ребенок. Именно взрослые помогли организовать бизнес юному блогеру. Но со стороны кажется, что девочка «получает удовольствие от взаимодействия с папой».

«У них такая совместная игровая деятельность», — объяснила психолог.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров. В этом списке Настя заняла третье место. На ее YouTube-канал подписаны 42 миллиона интернет-пользователей, ролики с ее участием собирают миллионы просмотров.