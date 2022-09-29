Договоры о вступлении в состав России новых территорий подпишут 30 сентября | 360°

Общество 29 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Договоры о вступлении в состав России новых территорий подпишут 30 сентября Песков: подписание договоров о вступлении в состав РФ новых территорий пройдет 30 сентября РИА «Новости»

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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября, начало в 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что подписание документов пройдет в Большом Кремлевском дворце 30 сентября. Он отметил, что в рамках церемонии будет выступление президента России, сообщили «Известия».

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Выступление будет объемным, но это не послание Федеральному собранию, подчеркнул представитель Кремля.

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«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», — уточнил Песков.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. По их итогам большинство жителей регионов поддержали это решение. В ДНР за это проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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