Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Банкам разрешат уничтожать договоры в бумажном виде без согласия клиентов. Документы будут переводить в электронный формат, заявили в Минэкономразвития.

Министерство разработало законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат, сообщила газета «Известия». Сейчас бизнес обязан хранить многие бумажные документы в течение 75 лет. Из-за таких правил приходится тратить на архивы 3,5 триллиона рублей в год. Авторы инициативы считают, что перевод документов в электронный вид позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Но Минэкономразвития готовит поправки ко второму чтению законопроекта. Крупным и надежным банкам хотят разрешить уничтожать бумажные документы в одностороннем порядке. В этом случае финансовым организациям не потребуется просить у клиентов поставить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Если поправки согласуют, то документ могут принять во время осенней сессии Госдумы. В Центробанке заявили, что поддерживают идеи министерства.