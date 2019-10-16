Догхантеры активизировались в Нижневартовске после нападения собаки на школьниц

По данным информагентства, догхантеры общаются в закрытом телеграмм-канале, где они обсуждают свои планы, а также размер вознаграждения.

«Нужно убить (напавшего на девочек бультерьера — прим. ред.), сфотографировать, выложить в чат. За любую другую псину — 300 руб. За беременную суку — 1000», — уточнил бывший догхантер, который признался, что больше не хочет убивать собак и пропагандировать такое отношение к животным.