Додон прокомментировал заявление США о «победе Штатов и Великобритании» над нацизмом

По мнению Додона, те политики и страны, которые не уважают прошлое, могут остаться без будущего.

«Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно», — напомнил президент Молдавии.

По его словам, надо делать все возможное, чтобы люди помнили, что победа над нацизмом — общая.