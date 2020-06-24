Додон прокомментировал заявление США о «победе Штатов и Великобритании» над нацизмом
Молдавский лидер Игорь Додон обсудил с RT майское заявление Белого дома о том, что нацизм победили Штаты и Британия. Вклад Советского Союза американцы не упомянули.
По мнению Додона, те политики и страны, которые не уважают прошлое, могут остаться без будущего.
«Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно», — напомнил президент Молдавии.
По его словам, надо делать все возможное, чтобы люди помнили, что победа над нацизмом — общая.