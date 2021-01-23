«Дочкам» предприятий ОПК будут выдавать льготные кредиты на выпуск гражданской продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче кредитов по сниженной процентной ставке «дочкам» предприятий ОПК, которые выпускают гражданскую продукцию. Займы будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ».

«При обращении в „ВЭБ.РФ“ минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка — от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от одного миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования», — сообщил официальный сайт Кабмина.

По информации правительства, это решение обеспечит дочерним предприятиям оборонно-промышленного комплекса долгосрочное финансирование и поможет выполнить цели по диверсификации производства.

До этого постановления доступ к льготным кредитам был только у материнских компаний.