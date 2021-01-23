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    23 января 2021, 10:55

    «Дочкам» предприятий ОПК будут выдавать льготные кредиты на выпуск гражданской продукции

    Андрей Иванов

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче кредитов по сниженной процентной ставке «дочкам» предприятий ОПК, которые выпускают гражданскую продукцию. Займы будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ».
    «Дочкам» предприятий ОПК будут выдавать льготные кредиты на выпуск гражданской продукции

    «При обращении в „ВЭБ.РФ“ минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка — от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от одного миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования», — сообщил официальный сайт Кабмина.

    По информации правительства, это решение обеспечит дочерним предприятиям оборонно-промышленного комплекса долгосрочное финансирование и поможет выполнить цели по диверсификации производства.

    До этого постановления доступ к льготным кредитам был только у материнских компаний.