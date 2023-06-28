Общество 28 июня 2023, 09:48 «Дочка» Chanel выиграла суд у таможни, обвинявшей ее в неуплате пошлины — СМИ РБК: «дочка» Chanel выиграла суд у таможни, обвинившей ее в недоплате пошлины Pxhere

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Дочерняя компания Chanel в России выиграла в апелляционном суде против Центральной акцизной таможни, обвинявшей ее в недоплате пошлин на общую сумму 3735 рублей. Об этом написал РБК.

На таможне сочли, что компания подала неверные данные о весе бижутерии и нейлоновых ручек для сумок. Нарушение могло обернуться для юрлица штрафом в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей по статье 16.7 КоАП РФ — «Предоставление недействительных документов при совершении таможенных операций».

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В январе Центральная акцизная таможня признала компанию виновной в занижении веса двух партий товара на 11,4 грамма. «Дочка» модного дома признала ошибку и заявила о техническом сбое в электронном файле поставщика. Однако таможня вынесла постановление об административном правонарушении.

В феврале «дочка» Chanel подала иск о признании постановления незаконным, однако суд встал на сторону таможни и не удовлетворил требования. Тогда компания оспорила решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Заседание прошло 20 июня, по его итогам решение суда первой инстанции все-таки отменили. При этом в Центральной акцизной таможне изданию рассказали, что планируют оспорить решение в Арбитражном суде Московского округа.