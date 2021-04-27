Дочь зверски убитого ветерана рассказала о подозреваемых в расправе над ее отцом

Дочь убитого 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына в беседе с «360» рассказала подробности конфликта ее отца с соседями. Один из них признался в том, что жестоко расправился с пенсионером.

По словам Любови Спицыной, одна из соседок занимала у ее отца деньги на такси. Позже у Спицына пропало из квартиры около двух тысяч рублей. Валентин Николаевич никогда не закрывал дверь в квартиру. Дочь предположила, что соседка и ее сожитель просто видели, откуда ветеран достает деньги, когда просили в долг, а потом пробрались к нему домой и стянули то немногое, что было в кошельке.

О том, что его обокрали, Спицын сразу не рассказал родственникам. Дочь узнала об этом, только когда к отцу уже пришли полицейские. Спицын рассказал им, кого подозревает в случившемся. Правоохранители забрали в отдел сожителя соседки. Мужчину быстро выпустили.

Источник фото: телеканал «360»

«Но отца об этом никто не предупредил. Хотя знали, что он 90-летний пенсионер, живет один», — возмутилась Любовь Валентиновна.

В день убийства подозреваемый проник в подъезд, позвонив в чужую квартиру. Еще одна местная жительница поверила ему, что он якобы просто ждет свою девушку. А всего через полтора часа квартиру пенсионера подожгли.

Тело убитого Спицына обнаружил другой сосед. Он вытащил его из сильно задымленного помещения, но было слишком поздно.

«У него горели ноги. Его убили, а потом кинули на него вещи, которые висели в коридоре, и подожгли. Еще подожгли бумаги в зале, но там все быстро погасло», — рассказала собеседница «360».

Источник фото: телеканал «360»

Спицына убеждена, что хотя в убийстве уже сознался только один мужчина, к преступлению причастна и его любовница. Та уверяет, что во время преступления была в кафе. Вся эта информация будет проверяться полицией. Правоохранители изъяли оттуда записи с камер видеонаблюдения.