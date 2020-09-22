Дочь Жени Белоусова родила ребенка от иностранца

Дочь Жени Белоусова не скрывала беременность: она часто публиковала фотографии с округлившимся животом и рассказывала о самочувствии. Сегодня Кристина сообщила радостную новость — ее сын появился на свет 21 сентября абсолютно здоровым, написал сайт «Утро.ру».

«21 сентября родился мой сынок. Говорить об опыте материнства пока не готова. Сейчас очень хочется, чтобы все было хорошо, ничего не болело хотя бы. И еще выспаться. Пожелайте нам здоровья и всех благ! И посоветуйте психолога/психотерапевта, кто работает с темой родов», — написала Кристина в Stories Instagram.

Об отце малыша она предпочитает не говорить: известно только, что пара официально не расписана, а мужчина является иностранцем.