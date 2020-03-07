Дочь Заворотнюк рассказала о своем стрессе

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», — написала Анна.

Она выразила надежду, что благодаря поддержке людей и общим молитвам ее мама поправится и в их дом «вновь войдет радость и счастье».

Первые слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга, появились летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике и участвовать в новых проектах. В сентябре СМИ сообщили, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из комы ее позже вывели.

Родные и близкие тщательно оберегают актрису от назойливого внимания журналистов. Они не комментируют ничего, что касается ее недуга. В каком состоянии сейчас находится Заворотнюк, неизвестно. Ранее СМИ сообщили, что в январе 2020 года ее выписали из больницы.