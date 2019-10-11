Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, увидела пост певца Стаса Михайлова в Instаgrаm о своей маме и поблагодарила его за поддержку. В последние недели в СМИ и соцсетях не перестают обсуждать здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня».

По словам Михайлова, жизнь и здоровье Анастасии Заовротнюк стали «объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов». Также на ее имени спекулируют.

«Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти!» — попросил певец.

Анна Заворотнюк, которая не говорит на тему здоровья мамы, поблагодарила Стаса. «Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Заворотнюк-младшая в комментариях к публикации.

Сотрудник клиники предложил видеоинтервью с Заворотнюк за деньги Подробнее

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью появились еще в августе 2019 года. А в середине сентября стало известно, что ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, у актрисы диагностировали рак мозга.

Семья «прекрасной няни» не дает никаких комментариев, а представители артистки попросили уважать личную жизнь Заворотнюк. По последним сообщениям, Анастасию выписали из частной клиники в центре Москвы и перевезли в другое медучреждение для реабилитации.