Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
По словам Михайлова, жизнь и здоровье Анастасии Заовротнюк стали «объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов». Также на ее имени спекулируют.
«Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти!» — попросил певец.
Анна Заворотнюк, которая не говорит на тему здоровья мамы, поблагодарила Стаса. «Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Заворотнюк-младшая в комментариях к публикации.
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Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью появились еще в августе 2019 года. А в середине сентября стало известно, что ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, у актрисы диагностировали рак мозга.
Семья «прекрасной няни» не дает никаких комментариев, а представители артистки попросили уважать личную жизнь Заворотнюк. По последним сообщениям, Анастасию выписали из частной клиники в центре Москвы и перевезли в другое медучреждение для реабилитации.