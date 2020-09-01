Дочь вице-губернатора Забайкалья поступила в МГИМО. Девушку затравили в соцсетях

Дочь заместителя губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). После этого девушка столкнулась с травлей.

СМИ сообщили, что дочь Ванчиковой попала в вуз благодаря целевому набору. Это значит, что оплачивать обучение студентки будет будущий работодатель. По информации журналистов, речь идет об администрации Агинского Бурятского округа. В свою очередь, Ванчикова заявила, что ее дочь не будет учиться за счет регионального или муниципального бюджета.

«То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета — все это вранье», — пояснила вице-губернатор Забайкалья в Instagram.

В своем видеообращении она со слезами на глазах отметила, что ее дочь заработала две медали за успехи в учебе и не раз побеждала в олимпиадах и соревнованиях. Кроме того, во время ЕГЭ выпускница заразилась коронавирусом. Отрицательный результат теста пришел только за два дня до назначения дополнительной даты экзаменов. Несмотря на это, девушка сдала ЕГЭ на 94 и 98 баллов.

«Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи», — заключила Ванчикова.

В комментариях под видео вице-губернатора поддержали. Пользователи посоветовали не обращать внимания на завистливых людей, а дочери Ванчиковой пожелали успехов в учебе.