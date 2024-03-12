12 марта 2024, 18:43
Дочь умершей актрисы Руслановой не нашла денег на памятник
Дочь умершей актрисы Нины Руслановой не смогла установить памятник на ее могиле
Взрослая дочь умершей актрисы Нины Руслановой за два года не смогла установить памятник на ее могиле. У нее просто нет денег, объяснила она в эфире программы «Малахов».
Знаменитая советская актриса Нина Русланова ушла из жизни после длительной болезни 21 ноября 2021 года, оставив после себя взрослую дочь с внуком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, причем средства на похороны собирали по миру.
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Дочери актрисы, Олесе Рудаковой, так и не удалось поставить на могиле памятник. Все сбережения ушли на лечение и уход за матерью, пришлось даже продать квартиру в Москве.
Теперь дочь реже посещает могилу знаменитой актрисы, чувствуя вину за отсутствие надгробия — на соседних могилах они уже установлены.
В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что не получила поддержки ни от одного учреждения. Кроме того, она столкнулась с препятствиями, когда хотела установить мемориальную доску на доме в Москве, где проживала ее известная мать.
«Никто ее не помнит, столько времени прошло», — услышала она от чиновников.
Во время программы ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии предложили провести сбор средств среди многочисленных поклонников Нины Руслановой, веря, что многие из них могли бы внести свой вклад в создание на могиле актрисы достойного памятника.
Перед смертью Русланова очень беспокоилась за дочь. Она просила своих знакомых помочь ей с работой.
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