Общество 12 марта 2024, 18:43 Дочь умершей актрисы Руслановой не нашла денег на памятник Дочь умершей актрисы Нины Руслановой не смогла установить памятник на ее могиле РИА «Новости»

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Взрослая дочь умершей актрисы Нины Руслановой за два года не смогла установить памятник на ее могиле. У нее просто нет денег, объяснила она в эфире программы «Малахов».

Знаменитая советская актриса Нина Русланова ушла из жизни после длительной болезни 21 ноября 2021 года, оставив после себя взрослую дочь с внуком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, причем средства на похороны собирали по миру.

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Дочери актрисы, Олесе Рудаковой, так и не удалось поставить на могиле памятник. Все сбережения ушли на лечение и уход за матерью, пришлось даже продать квартиру в Москве.

Теперь дочь реже посещает могилу знаменитой актрисы, чувствуя вину за отсутствие надгробия — на соседних могилах они уже установлены.

В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что не получила поддержки ни от одного учреждения. Кроме того, она столкнулась с препятствиями, когда хотела установить мемориальную доску на доме в Москве, где проживала ее известная мать.

«Никто ее не помнит, столько времени прошло», — услышала она от чиновников.

Во время программы ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии предложили провести сбор средств среди многочисленных поклонников Нины Руслановой, веря, что многие из них могли бы внести свой вклад в создание на могиле актрисы достойного памятника.

Перед смертью Русланова очень беспокоилась за дочь. Она просила своих знакомых помочь ей с работой.