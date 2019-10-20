Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом в роддоме. Видео
У музыканта Тимати на днях родился сын Ратмир. Его старшая дочь Алиса познакомилась с младшим братом в роддоме. Она его погладила и подержала на руках. Видео встречи выложила на своей странице в Instagram мать Тимати — Симона Юнусова.
«Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично», — подписала свой пост Юнусова.
Она добавила, что волновалась перед первой в жизни встрече своих внуков.
Матерью мальчика стала невеста артиста — модель Анастасия Решетова.
Тимати назвал сына Ратмиром, вероятно, в память о погибшем в аварии весной 2007 года в центре Москвы музыканте Ратмире Шишкове, который был его близким другом и коллегой.