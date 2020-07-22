Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Пара решила не откладывать свадьбу, несмотря на еще действующие ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, молодожены расписались в ЗАГСе, а потом устроили праздник в загородном доме новоиспеченной тещи — Розы Сябитовой. Всего на вечеринке было около 20 гостей, включая жениха и невесту.

«Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять ее для подражания. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена. Поэтому лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд», — поделилась телеведущая шоу «Давай поженимся!».

Ранее Ксения уже была замужем. За предыдущего супруга Андрея Снеткова Ксения вышла замуж в 2015 году, вскоре они расстались. С Максимом Шевченко до свадьбы она встречалась 2,5 года.