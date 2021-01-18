Дочь Стриженовой развеяла слухи о беременности

По данным издания, поводом для слухов послужили снимки Анастасии в свободных нарядах. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что таким образом 33-летняя женщина пытается скрыться округлившийся живот. На своей странице в Instаgrаm дочь телеведущей опровергла эти слухи.

«Нет, я не беременная, просто ношу одежду на много размеров больше, чем я есть!» — объяснила дочь Стриженовой.